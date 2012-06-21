За добу, що минула, кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 12 осіб. З них четверо неповнолітніх, один медик. Одна людина, на жаль, померла. Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, загалом у столиці нині 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли ще три жінки віком від 34 до 41 року та двоє дівчат, яким по три роки, а також п’ятеро чоловіків 31-67 років і двоє хлопчиків шести та п’ятнадцяти років.
Один чоловік 36 років помер. За його життя майже два тижні боролися медики Олександрівської лікарні, він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але його легені були дуже вражені хворобою, тому врятувати його, на жаль, не вдалося.
З киян, що захворіли за минулу добу, двох госпіталізували. Решта 10 перебувають вдома на самоізоляції та лікуються під контролем медиків.
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«Урядового кур’єра»