За період пандемії мобільні бригади медиків столиці, які виїжджають до хворих з підозрою на COVID-19, відібрали для дослідження близько 17,3 тисячі зразків біоматеріалу. А у Київському міському лабораторному центрі досліджень МОЗ України дослідили майже 30 тисяч таких зразків.
Про це під час брифінгу 3 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що показник охоплення тестуванням жителів міста становить понад 60 людей на 100 тисяч населення за норми у 12 осіб.
У лікарнях столиці від вірусу лікуються 184 особи, з них 8 дітей. 40 пацієнтів перебувають у важкому стані, трьох підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.
Також у медзакладах перебувають 84 пацієнти з підозрою на COVID-19. З них 10 дітей.
Отже, показник заповнюваності лікарень першої хвилі, які приймають хворих на коронавірус, становить близько 40%.
На жаль, не зменшується і кількість хворих на пневмонію. Від початку пандемії таких госпіталізовано 352 особи. Усім їм неодмінно проводять ПЛР-тести.
А всім медпрацівникам, які контактували з хворими на COVID-19, роблять дослідження ІФА-тестами. Таким чином шукають в організмі наявність антитіл до вірусу. Нині такі тести вже зроблено 850 київським медикам.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»