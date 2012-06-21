У Києві планують створити телефонну «гарячу лінію» для туристів. Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» Владислав Злочевський.
«Наразі в Києві спостерігається збільшення кількості туристів, і гаряча телефонна лінія дозволить всім нашим гостям, у кого виникають питання, надати їм вичерпну інформацію. Зокрема, щодо туристичних маршрутів, різноманітних заходів і консультаційної допомоги державного або юридичного характеру», — повідомив пан Злочевський.
Він додав, що нині по цій закупівлі оголошений тендер, згідно з яким виконавець зобов'язується створити і забезпечити роботу гарячої телефонної лінії до кінця 2017 року. Відзначається, що на створення «гарячої лінії» виділено близько 200 тис. грн.