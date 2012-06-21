Для швидкої та якісної протидії пандемії та упередження поширенню вірусу важливо вчасно виявляти хворих, ізолювати їх та вчасно розпочати лікування.
На цьому під час брифінгу 27 березня наголосив міський голова столиці Віталій Кличко. Для цього дуже важливо створити Єдину інформаційну базу потенційних хворих осіб і тих, хто з ними контактував. Для цього міська влада створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, Київського лабораторного центру МОЗ, Державної прикордонної служби, Головного управління Національної поліції.
«І самі кияни теж мають долучитися до цієї роботи. І надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань або людей, які контактують із потенційно хворими особами. Адже лише об’єднавши зусилля ми зможемо зупинити розповсюдження хвороби», - наголосив Віталій Кличко.
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«Урядового кур’єра»