У Києві перевірили 43 маршрутки, у більшості з яких виявили порушення. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
За результатами перевірки основними порушеннями маршруток є відсутність дозвільних документів, незадовільний технічний та санітарний стан, відсутність квитків, відсутність вогнегасників, відсутність та некомплект аптечок, відсутність схеми та розкладу руху…
Також представники Національної поліції склали 27 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення посадовими особами автомобільних перевізників за численними статтями на загальну суму штрафів 9860 гривень. Правоохоронці виділили ще декілька важливих порушень: несправності автобусів, відсутність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та порушення Правил дорожнього руху.
Загалом упродовж 19-21 січня перевірено маршрути:
№№ 21, 35, 151, 157, 182, 191, 200-к, 201, 203, 208, 212, 240, 241, 242, 249, 402, 410, 414, 416, 421, 434, 437, 444, 457, 459, 461, 463, 476, 477, 491, 496, 497-к, 510, 525, 528, 530, 540, 542, 548, 577, 581, 582, 599.
До того ж, виявили нелегальні маршрути, які наразі закриті наказом Департаменту транспортної інфраструктури, але продовжують працювати:
№№ 217, 209, 238, 412, 412-к, 478, 501, 502, 570, 595.
– Ми не збираємося зупинятися, рейдові перевірки здійснюються щодня, і ми хочемо підсилити їх, отримавши дозвіл на зняття мораторію на перевірки. З порушниками розриватимемо договори, застосовуватимемо всі можливі санкції. Хотілося б також заборонити їм брати участь у майбутніх конкурсах із перевезення пасажирів, однак це поки не дозволено законом. Разом із тим, ті, з ким договори розривалися раніше, не зможуть набрати необхідні бали у цих конкурсах. Так, це тривала боротьба, але ми маємо можливості навести лад у транспортних перевезеннях, – підкреслив Дмитро Давтян.