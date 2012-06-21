На Великодні свята в Києві чергуватимуть представники Нацполіції, Муніціпальної варти та Муніціпальної охорони. Вони спільно патрулюватимуть території перед церквами, публічні місця та зони відпочинку.
Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Він також поінформував, що 18 квітня буде обмежено доступ до міських кладовищ. Винятки – лише для поховань померлих із дотримання норм, встановлених під час карантину.
Очільник столиці нагадав, що від учора на в’їздах у столицю працюють 9 посилених постів пропуску. Авто, у яких виявлять 3 і більше людей, перевіряють медики та правоохоронці. Такі обмежувальні заходи діятимуть до 22 години неділі, 19 квітня.
За 16 квітня на цих постах медики виявили 40 осіб із підвищеною температурою, 6 з них ретельно оглянули лікарі швидкої допомоги. Ніхто з цих людей у місто не потрапив. Їм були надані рекомендації повернутися додому, самоізолюватися на два тижні та звернутися до місцевих лікарів.
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«Урядового кур’єра»