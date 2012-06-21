Адаптивний карантин дав змогу поновити спортивні змагання. І перші з них відбудуться у Києві — на 29 червня заплановано Кубок України з тенісу.
Про це під час урядового брифінгу повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Наразі, за його словами, Україна очікує міжнародні календарі змагань, на основі яких буде сформовано загальноукраїнський календар.
Міністр зазначив, що спортсмени під час карантину не припиняли готуватися. Робили вони це вдома. Наразі вже відновили роботу спортивні заклади, дитячі та юнацькі спортивні школи, басейни. Відкрито олімпійські бази, і спортсмени активно готуються до Олімпіади—2021. Увесь час тренери і спортсмени отримували зарплату, стипендії Кабінету Міністрів, Президента.
Також Вадим Гутцайт нагадав, що 14 червня Всесвітній День донора крові. Він закликав усіх українців долучитися до українського марафону до Всесвітнього Дня донора крові. Він підкреслив, що олімпійські чемпіони, інші представники спортивної галузі неодмінно візьмуть у ньому участь.
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