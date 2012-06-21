30 жовтня під патронатом Національної Асоціації художників і скульпторів України і за підтримки Благодійного фонду «Карітас» в столичній мерії успішно пройшла благодійна виставка-аукціон «Мистецтво за межами». Захід відбувся завдяки сприянню Київської міської державної адміністрації (КМДА) та особисто мера Києва Віталія Кличка. В експозиції були представлені картини дітей з особливими потребами, вихованців Ніжинського дитячого будинку-інтернату та осіб з інвалідністю зі Замглайського психоневрологічного інтернату.
Передісторія заходу така. Почалося все з того, що волонтерка Юлія Гринюк та мисткиня Анастасія Сілукова створили художню студію-інтернат для дітей з обмеженими можливостями в Ніжині. Вони отримали змогу творчо реалізуватися та самовиражатися –адже тепер ці діти мають свою власну майстерню! До ініціативи долучився міжнародний благодійний Фонд «Карітас» – завдяки йому арт-студія для особливих дітей отримала фінансування на реалізацію своїх потреб. Ну а пізніше виникла ідея провести благодійний аукціон та виставку «Мистецтво за межами». Реалізації заходу допомогла не словом, а ділом (фінансово) нещодавно створена Національна Асоціація художників та скульпторів України. Її голова Евеліна Тітамир особисто відвідала захід, аби підтримати цю шляхетну ініціативу.
Захід проходив у декілька етапів. Спочатку відбулося урочисте відкриття виставки, з привітаннями та промовами організаторок, теплими словами подяки та підтримки. Далі всі відвідувачі мали змогу ознайомитися з творчістю дітей с особливими потребами. Пізніше для них організували цікаву концертну програму, виставу від дитячої театральної студії та благодійне частування від Національної Асоціації з ресторану «МакДональдс».
Для дорослих же проводився благодійний аукціон. Кожен міг придбати картину після торгів. Всі кошти від аукціону підуть на утримання і удосконалення художньої студії-інтернату та розвиток творчого потенціалу людей з інвалідністю. До речі, майже всі картини було розпродано. А це означає, що ця перспективна студія-інтернат одержала фінансову підтримку та партнерство КМДА, Української Асоціації художників та скульпторів та благодійного фонду «Карітас». Наразі є намір організувати арт-майстерні при інтернатах для особливих дітей по всій Україні. А благодійну виставку-аукціон «Мистецтво за межами» логічно було б зробити щорічною – як демонстрацію того, чого майстри с особливими потребами досягли за рік. Сподіваємося, що такий захід стане постійно-діючим, і з часом все більше дітей з особливими потребами з усієї України зможуть творчо реалізуватися та отримати так необхідні для них увагу, визнання та любов.
Ірина БІЛОКОНЬ
для «Урядового кур’єра»