У Святошинському районі відбулося відкриття найбільшого в столиці сучасного стадіону зі штучним покриттям.
Як повідомили в прес-службі Святошинської РДА, мова йде про новий стадіон між школами №233 і №254 на проспекті Академіка Корольова, 12-м.
Стадіон збудували з використанням сучасних технологій, розміри поля 90 на 60 метрів, що повністю відповідає професійним футбольним стандартам і дає змогу проводити на ньому змагання професійної футбольної ліги. Профінансувати будівництво вдалося у відповідності до Програми соціально-економічного розвитку Києва, зокрема і завдяки субвенції з державного бюджету.
До відкриття стадіону дитячі художні колективи Святошина підготували концерту програму, а після неї на новому стадіон відбувся перший товариський футбольний матч між вихованцями ДЮСШ № 17 і № 26.
«Пріоритетним напрямом діяльності райдержадміністрації залишається будівництво сучасної спортивної інфраструктури. На стадіоні можуть займатися як уроками фізичної культури, так і тренуватися наші юні спортсмени, а також проводити сучасні змагання. Цей стадіон може приймати не тільки міські, а й обласні змагання», – зазначив у своєму виступі на відкритті стадіону Володимир Каретко, голова Святошинської районної администрації.
Загалом, за останні два роки в Святошинському районі збудовано вже 15 футбольних полів, до кінця року будуть готові ще 7 майданчиків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»