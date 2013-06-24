Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола відкриє у Києві постійне представництво цієї інституції.
Про це Мецола сказала під час виступу у Верховній Раді України, передає кореспондент Укрінформу.
«Я тут цього тижня, щоб ще більше посилити нашу співпрацю. Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту у Києві, щоб ми були присутні в Україні і працювали поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов’язання перед вами, і ми його виконуємо», - сказала президентка Європарламенту.
У виступі президентка Європарламенту також наголосила на важливості санкційного тиску на агресора, повернення викрадених українських дітей та підтримки Збройних сил України.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав візит Мецоли важливим сигналом єдності та непохитної підтримки України.
Джерело: Укрінформ