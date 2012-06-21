Кияни останнім часом нарікають, що в місті дуже забруднене повітря. Це викликано тим, що нинішня весна дуже суха, а також відбуваються навмисні підпали трави і сміття. І роблять це люди, які самі тут живуть і дихають цим повітрям. На цьому наголосив столичний голова Віталій Кличко.
Він зауважив, що за останні два тижні вогнеборці столиці 131 раз виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах міста, зокрема, за останню добу – 40 разів. І звернувся до правоохоронців з тим, щоб оперативно виявляли паліїв та жорстко їх карали.
«Можна навіть одразу відправляти їх до мене на виправні роботи», – зауважив він.
А також попросив киян оперативно повідомляти правоохоронцям, якщо побачать варварів, які розводять багаття або роблять навмисні підпали. І пообіцяв, що винуватці не уникнуть відповідальності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»