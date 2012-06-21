Працівники департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції припинили діяльність злочинної групи, учасники якої незаконно продавали через інтернет не тільки в Україні, а й за її межами сильнодіючі лікарські засоби. Про це повідомив начальник департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк.
«До складу злочинного угруповання входило шестеро осіб — ITспеціалісти, які забезпечували функціонування інтернет-магазинів. Створивши call-центр, зловмисники консультували клієнтів. Зазвичай покупцями були спортсмени, які вживали медпрепарати для підтримання фізичної форми, — зауважив Сергій Демедюк.— Деякі лікарські засоби потрапляли в Україну контрабандним шляхом, а деякі виготовляли на орендованому членами угруповання складі». Усі платежі проходили через платіжні картки, оформленні на осіб, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Як повідомили в Департаменті кіберполіції Нацполіції України, поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сотні сім-карт, банківські платіжні картки і понад 70 тисяч доларів готівки. А ще наркотики, зброю і сотні тисяч пігулок. Слідство триває.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»