За добу, що минула, кількість хворих на коронавірусну інфекцію у столиці зросла на 78 осіб, троє з яких – медики. Як бачимо, динаміка, на жаль зростає. Всього нині в Києві 1298 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 36 жінок віком 23-74 роки і 3 дівчат 11-16 років, а також 36 чоловіків віком 23-50 років та 3 хлопців – від 7 місяців до 17 років. 22 пацієнтів госпіталізували до медзакладів столиці. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
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«Урядового кур’єра»