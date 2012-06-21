Кількість киян, які нині перебувають у стаціонарах міських лікарень із підтвердженим діагнозом на коронавірус, – 215, з них 4 – діти. З підозрою на захворювання в очікуванні результатів ПЛР-тестів – ще 68 осіб. Із діагнозом пневмонія – 413 пацієнтів.
Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Щодо районів міста, найбільша кількість хворих на COVID-19 у Печерському-333 осіб. На другому місці Дарницький – 256 підтверджених діагнозів.
Віталій Кличко також повідомив, що за минулу добу в лабораторіях, яких у столиці 4, досліджено ще 390 біозразків. Від початку карантину їх вже проведено понад 13,6 тисячі. Це дослідження ПЛР-тестами, яких нині в лікарнях столиці є 14 тисяч у запасі. Він наголосив, що місцеві медики чекають на вітчизняні тести й ті, які замовили із-за кордону, адже запаси постійно слід поповнювати.
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«Урядового кур’єра»