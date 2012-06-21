У Ботанічному саду імені Олександра Фоміна встановлено скульптурну композицію «Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу», яка зображує двох великих поетів українського й китайського народів.
Участь у відкритті композиції взяли віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю в Україні Ду Вей, ректор КНУ Леонід Губерський та автор скульптур директор Національного художнього музею Китаю У Вейшань.
«Це велика подія для Києва, для України — відкриття скульптур українського та китайського поетів. Відносини між українським і китайським народами поглиблюються і стають дедалі інтенсивнішими. Тисячі студентів, науковців, діячів культури, освітян, інженерів, технологів їздять з України до Китаю і з Китаю до України й поглиблюють дружбу між нашими народами», — зазначив урядовець.
За його словами, вибір для композиції постатей Тараса Шевченка та Ду Фу символічний і знаковий, оскільки обидва поети мали складну долю й вболівали за свої народи.
Посол Ду Вей зауважив, що відкриття композиції підсумовує урочисті заходи, присвячені 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною й Китаєм, повідомляє Укрінформ. «Ця пара статуй називається «Двері душі», що, на мою думку, можна розглядати як двері дружби й співпраці між двома країнами», — підкреслив дипломат.
У Вейшань додав, що Ду Фу і Тараса Шевченка об’єднує те, що вони видатні поети, а в їхніх душах живе народ.