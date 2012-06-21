Днями в Солом’янському районному в м. Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що на бульварі Вацлава Гавела, 1/28, відбулася презентація використання зчитувачів ID-паспортів громадян України з безконтактним носієм.
Зчитувач ID-карток містить безконтактний електронний носій — чип, на якому, крім даних про власника документа, записано біометричні дані (кольорова фотографія, інформація про місце проживання та сімейний стан). Дані про поточний сімейний стан буде зашито в чип ID-картки. Особливість такого ID-паспорта полягає в тому, що його неможливо підробити.
«Одна з істотних переваг картки перед звичайним паспортом — його компактність і зносостійкість, — каже заступник міністра юстиції Гія Гецадзе. — Коли ID-карток буде більше, ніж паперових паспортів, тоді всі державні інституції будуть забезпечені обладнанням для зчитування інформації з електронних носіїв. Цим шляхом рухалися інші держави, де запроваджено такий документ».
Начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко додав, що перехід на такий вид документа у всіх державах проводять для запровадження електронного урядування. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Києва першими в Україні починають використовувати зчитувачі ID-карток у роботі. Це спростить роботу державного органу і доступ до отримання державних послуг для громадян».
На електронний носій ID-картки буде внесено ту саму інформацію, яку можна буде побачити на картці. Щоправда, ще додаватимуть змінні дані — події, які стаються у житті людей, проте не є сталими. До змінної інформації належить реєстрація місця проживання, сімейний стан та відомості про дітей. Переїзд в інше помешкання чи місто України, одруження або розірвання шлюбу, народження дітей додаватимуть на електронний носій у хронологічному порядку. Це не потребуватиме зміни документа.
Документи, що посвідчують зміну сімейного стану чи народження дітей, видають органи юстиції, вони є в кожного. Однак інформація щодо місця проживання буде лише на електронному носії ID-картки. Допоки повноцінно не запрацює електронне урядування, державна міграційна служба видаватиме громадянам не лише ID-картку, а й виписку про місце реєстрації місця проживання. Це не означає, що ви її повинні носити разом з ID-карткою, вона й без неї чинна.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»