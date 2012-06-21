Постійна комісія київської міської ради з питань екологічної політики на черговому засіданні ухвалила проєкти по створенню 12 зелених зон у різних районах Києва.
Про це повідомив голова екологічної комісії, депутат Київради Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.
"І так, переможцями за кількості зелених зон стали сьогодні Шевченківський та Голосіївський райони. Невдовзі тут їх з’явиться по 3", – написав депутат.
Зелені зони створять за такими адресами:
Шевченківський район:
по вул. Багговутівській, 4
по вул Лук’янівській, 5
на перетині вул. Степана Руданського та вул. Української
Голосіївський район:
на вул. Антоновича від будинку № 1 до будинку № 25
на вул. Жилянській, 72
на перетині вул. Антоновича та вул. Лабораторної
Солом’янський район:
зона між вулицями Максима Кривоноса, 7, 11 та вул. Братів Зерових, 4/6
на вул. Солом’янській, 37, вул. Волгоградській, 29-А
Печерський район:
вул. І. Брановицького, 7А
Подільський район:
між будинками № 5 – 7Б на просп. Георгія Гонгадзе
Дарницький район:
по вул. між будинками № 5 та № 7 на вул. Лариси Руденко та буд. № 28В на просп. Миколи Бажана
Деснянський район:
на бульв. Вигуровському в 9 мкр. ж/м Вигурівщина – Троєщина.
Голова комісії відзначив, що без зелених зон неможливо уявити місто, яке йде шляхом сталого розвитку.
"Ці території – те, без чого не можна уявити екологічно свідоме місто, що живе за принципами сталого розвитку. Тому рішення про створення нових «зелених» об’єктів – не просто важливе, воно очевидне та невідворотнє, воно – для кращого життя киян", – відзначив він.