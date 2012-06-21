Постійна комісія київської міської ради з питань екологічної політики на черговому засіданні ухвалила проєкти по створенню 12 зелених зон у різних районах Києва.

Про це повідомив голова екологічної комісії, депутат Київради Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.

"І так, переможцями за кількості зелених зон стали сьогодні Шевченківський та Голосіївський райони. Невдовзі тут їх з’явиться по 3", – написав депутат.

Зелені зони створять за такими адресами:

Шевченківський район:

по вул. Багговутівській, 4

по вул Лук’янівській, 5

на перетині вул. Степана Руданського та вул. Української

Голосіївський район:

на вул. Антоновича від будинку № 1 до будинку № 25

на вул. Жилянській, 72

на перетині вул. Антоновича та вул. Лабораторної

Солом’янський район:

зона між вулицями Максима Кривоноса, 7, 11 та вул. Братів Зерових, 4/6

на вул. Солом’янській, 37, вул. Волгоградській, 29-А

Печерський район:

вул. І. Брановицького, 7А

Подільський район:

між будинками № 5 – 7Б на просп. Георгія Гонгадзе

Дарницький район:

по вул. між будинками № 5 та № 7 на вул. Лариси Руденко та буд. № 28В на просп. Миколи Бажана

Деснянський район:

на бульв. Вигуровському в 9 мкр. ж/м Вигурівщина – Троєщина.

Голова комісії відзначив, що без зелених зон неможливо уявити місто, яке йде шляхом сталого розвитку.

"Ці території – те, без чого не можна уявити екологічно свідоме місто, що живе за принципами сталого розвитку. Тому рішення про створення нових «зелених» об’єктів – не просто важливе, воно очевидне та невідворотнє, воно – для кращого життя киян", – відзначив він. 