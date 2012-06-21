Пам’ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю, який невдовзі планують встановити у Києві, створюють за унікальною технологією.
Частини для форм скульптури, які потім заливають бронзою, виготовляли за допомогою 3D-принтера. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Наближаються до фіналу роботи з виготовлення скульптури Іллі Муромця, яку вже незабаром встановимо і презентуємо в парку «Муромець». Це буде унікальний пам’ятник, створений занай сучаснішими технологіями, – зазначив Віталій Кличко. – Його частини відливають у формах, виготовлених за допомогою 3D-принтера. Такого (для пам’ятника великого розміру) в Україні та, може, й у світі ще не робили».
Мер пояснив, що без застосування 3D-принтера роботи могли б затягнутися на декілька років.
Таку унікальну технологію запропонував молодий талановитий скульптор Володимир Журавель. Із його роботами кияни знайомі. Зокрема це усім відома скульптура дітей на Поштовій площі.
Пам’ятник Муромцю буде 11 метрів заввишки разом із пагорбом і гранітним постаментом. Встановлять скульптуру в однойменному парку «Муромець». «Не думаю, що варто сперечатися, чи потрібен нам такий пам’ятник. Ілля Муромець, який, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв місто Київ і похований у Києво-Печерській лаврі, – це наш богатир, це наша історія. Яку сьогодні, на жаль, намагаються у нас поцупити. Тому Муромець стоятиме у Києві, на території Труханового острова, там, де колись розташовувалася дружина князя Володимира!» – підкреслив Віталій Кличко.