Протягом двох років у Києві планують встановити 900 зупинок за однаковим дизайном.
– Зупинки матимуть зону очікування та кіоск і будуть обладнані вітрозахистом, підсвіткою та тривожною кнопкою й вогнегасником на випадок надзвичайної ситуації. Лави обладнають розділювальними перегородками, щоб на них не можна було лягти. У кіосках непродаватимуть алкоголь, – розповів депутат Київради Антон Дрепін. – Інформаційне табло розташують за склом у торговельному кіоску в бік павільйона очікування.
Платформу під кожною зупинкою підніматимуть на кілька сантиметрів, щоб під час дощу не було калюж під ногами. У дизайн зупинок згодом можуть внести низку технічних допрацювань.
Антон Дрепін зазначив, що інвестор зобов’язався виконати все за власний кошт і вже перерахував чималу суму у міський бюджет.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»