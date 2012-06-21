З 56 випадків захворювання на коронавірус, зареєстрованих за минулу добу в столиці, ще 2 – у Києво-Печерській лаврі. І ще один летальний випадок – це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований. Цьому чоловіку було 42 роки. Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, ще 13 квітня столична влада посилила карантин у Києво-Печерській лаврі: були виставлені 4 пости з правоохоронців та фахівці лабораторного центру. Також поліція та Нацгвардія контролюють входи й виходи з території, тож потрапити туди відтепер можна лише за спеціальним дозволом.
Також 13 квітня до Лаври були направлені медичні бригади, медобстеження провели 230 служителям Лаври та 68 учням Духовної Семінарії. Серед них виявили хворих, 2 госпіталізували, 1 від шпиталізації відмовився. А 14 квітня відбудеться відбір зразків до лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської Духовної Академії та Семінарії.
Також зранку 14 квітня проводили посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської лаври і ще відбуватиметься надалі щодня, як і медогляд усіх, хто проживає на її території.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»