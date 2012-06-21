За добу, що минула, в Києві на коронавірусну інфекцію захворіло 68 людей. З них троє медиків. Загалом у столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Про це під час брифінгу 6 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За минулу добу захворіла 21 жінка віком 23-76 років і дівчинка віком 4 роки, 45 чоловіків віком 19-76 років та хлопчик 5 років. 17 випадків виявлено у Києво-Печерській лаврі.
По районах найбільше людей із підтвердженим діагнозом на коронавірус виявили у Печерському й Дарницькому – відповідно 23 і 17.
До лікарень міста доправлено 24 пацієнти, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 8 киян. За час карантину вірус подолали 99 жителів міста.
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«Урядового кур’єра»