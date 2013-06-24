Мінекономіки включило до Національного класифікатора професій новий розділ - «Військовослужбовці». Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Вперше за роки незалежності в Україні формалізовано професії військовослужбовців у Класифікаторі професій. Цей крок не лише сприятиме збільшенню прозорості у сфері кадрової політики Збройних Сил та інших військових формувань, але й забезпечить належне визнання складності та важливості військової служби. Формалізація професій є ключовим елементом для побудови сучасної, професійної армії, здатної ефективно виконувати завдання, зокрема й в умовах повномасштабної війни, а також інтегруватися до євроатлантичних структур», – прокоментувала заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Професійні назви занять військовослужбовців у Класифікаторі професій віднесені до трьох основних підрозділів:

офіцерський склад;

сержантський (старшинський) склад;

рядовий склад.

Конкретні вимоги щодо кваліфікації (рівня військової освіти), штатного військового звання, військово-облікової спеціальності за кожною посадою визначаються штатами військових частин, з урахуванням вимог керівних документів.

Розділ “Військовослужбовці” не застосовується до військовослужбовців правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України.

Розділ напрацьовувався фахівцями Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України і Головним управлінням Національної гвардії України за консультуванням з Мінекономіки та погодженням з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством внутрішніх справ України.

Довідково

У Класифікатор професій включені професійні назви робіт (професій, посад, занять), які систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).