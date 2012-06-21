Дослідники порівняли мозок кількох видів тварин, зокрема кішок, собак, левів, бурих ведмедів, єнотів і гієн.
Міжнародна група вчених з Бразилії, США, Данії та ПАР встановила, що у собак у корі головного мозку налічується майже 530 мільйонів нейронів, у той час як у кішок – лише 250 мільйонів(для порівняння, у корі людського мозку понад 16 мільярдів нейронів). Також за кількістю нейронів собаки перевершили смугастих гієн, левів і навіть ведмедів, маса кори головного мозку у яких втричі більша, ніж у собак.
На думку дослідників, кількість нейронів саме в цій ділянці визначає здатність тварини робити висновки, виходячи з минулого досвіду. Конкуренцію собакам за цим параметром змогли скласти тільки єноти – незважаючи на малий розмір кори головного мозку, за кількістю нейронів вона практично не поступається собакам. Дослідники підкреслили, що порівняння домашніх і диких видів свідчить про те, що на нейрональний склад одомашнення не впливає.