Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Бахмуті на Донеччині триває ремонт приміщення коледжу мистецтв імені Івана Карабиця. Досі вже завершили ремонтні роботи у другому корпусі мистецького закладу, а в першому відновили дах, систему опалення та термомодернізацію і вже очевидно, що з початком нового навчального року коледж знову працюватиме у звичному режимі. Окрім ремонту, тут також серйозно подбали про оновлення інструментарію: придбали 13 акустичних та 12 електронних піаніно «Yamaha», комплект литавр «Adms», духові інструменти (всього на суму майже 4 мільйони гривень).
Зараз у коледжі мистецтв імені Івана Карабиця навчаються 170 юних мешканців Донецької та Харківської областей, а після відкриття тут відділень хореографії та візуального мистецтв кількість учнів збільшиться до 350. На базі навчального закладу працюють 8 творчих колективів, які постійно підтверджують свою майстерність на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Коледж неспроста носить ім’я свого земляка, уродженця Приазов’я Донеччини, адже перш, ніж стати відомим українським композитором і народним артистом України, Іван Карабиць у 1959-1963 роках навчався у цьому музичному училищі і закінчив його по класу фортепіано.