Вчені випадково виявили, що колонії бактерій вміють «малювати». З їх взаємодії утворюються химерні візерунки, схожі на квіти, пише eLife.
Біофізик Лян Сюн з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго розповів, що спочатку змішував в чашці Петрі дві різні колонії бактерій для іншого експерименту. Прийшовши на роботу на наступний ранок, вчений виявив в лабораторному посуді гарний візерунок. Тоді він задався питанням, як вони взаємодіють, щоб вийшов такий дивовижний узор.
В експерименті брали участь бактерії кишкової палички і Acinetobacter baylyi. Перші розмножуються повільно і згустками, а також не вміють пересуватися. Другі, навпаки, розмножуються дуже швидко і займають собою весь доступний простір, а також пересуваються за допомогою щетинок.
Друге спостереження дослідника показало, що кишкова паличка при взаємодії з другою колонією бактерій виявлялася нібито на гребені хвилі, а значить, поширювалася швидше. Опір кишкової палички дестабілізувало хвилю і створювало химерний візерунок.
Спільноти бактерій та інших мікробів живуть у кожній екосистемі на Землі, зокрема в ґрунті, в гідротермальних отворах, на поверхні рослин і в кишківнику людини. Вони часто прикріплюються до твердих поверхонь і утворюють щільні колонії, які називаються біоплівками. Більшість біоплівки, що зустрічаються в природі, складаються з багатьох різних видів бактерій. Взаємодія бактерій формує внутрішні структури цих спільнот.
Багато попередніх досліджень були зосереджені на молекулах, які бактерії використовують для зв’язку одина з одною, наприклад, деякі бактерії обмінюються поживними речовинами або виділяють токсини, шкідливі для своїх сусідів. Тому вчені з’ясували, як прямі фізичні контакти між бактеріями впливають на всю громаду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»