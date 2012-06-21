Службовий собака нині знаходиться під постійною охороною через полювання на нього наркокартелів.
У колумбійської поліції служить німецька вівчарка на прізвисько «Сомбра» («Тінь»), яку називають рекордсменом за кількістю виявлених наркотиків.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посилнням на The Telegraph.
Зараз службовасобака знаходиться під посиленою охоронної, тому що найбільший наркокартель в країні Urabeños («Урабенос») оголосив за її голову винагороду в розмірі 200 мільйонів песо (майже 70 тисяч доларів).
Шестирічна «Сомбра» три роки служила в місті Турбо регіону Ураба в Колумбії, який називають стратегічним місцем торговців людьми і наркотиків через відкритий доступ до моря.
Наркоторговці звозять кокаїн в Турбо, після чого товар відправляється до США літаками, катерами або підводними човнами.
За час своєї роботи «Сомбра» безпосередньо брала участь у 245 арештах наркотичних партій. З початку 2018 року вівчарка знайшла майже 10 тонн кокаїну. Остання партія наркотиків була захована в автомобільних деталях.
Незважаючи на погрози наркоторговців у поліції прийняли рішення не ховати вівчарку-шукача. Навпаки, влада все частіше з гордістю нагадуює про її внесок у боротьбу з незаконним обігом наркотиків.
На початку цього року «Тінь» передеслакували з міста Турбо в головний аеропорт колумбійської столиці Боготу, а її куратору виділили додаткову охорону. Це місце безпечніше, так як не підпадає під вплив банди «Урабенос».
Кореспонденти BBC назвали випадок із «Сомброю» нетиповим. Зазвичай місцеві злочинні клани так не чинять, а це означає, що вівчарка сильно вдарила по бізнесу наркоділків.