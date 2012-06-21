Новий вид жаб, які видають звуки, схожі на мекання кіз, виявили вчені колумбійського Інституту досліджень біологічних ресурсів ім. Олександра фон Гумбольдта.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на повідомлення, опубліковане на сайті наукової установи.
Невідома раніше амфібія розміром від 28 до 31 мм населяє тропічні ліси в долині річки Магдалена і веде переважно нічний спосіб життя. «Колір шкіри жаби - червоно-кавовий, що переходить в позолоту у верхній частині тіла», - йдеться в повідомленні інституту.
Відмінною рисою нового виду є незвичайний звук, який видають особинами чоловічої статі. Ці звуки схожі на мекання кіз. Колумбійські біологи так описали цей спів: «Кожна інтонація має тривалість від четирьох до восьми секунд і відображає чотири-сім нот». Саме за цією особливістю вчені дали ім'я земноводному, - Scinax caprarius (від лат. Capra - коза).
За даними Міжнародного союзу охорони природи, в Колумбії налічується 817 видів земноводних, з яких 56 знаходяться на межі зникнення, а 89 - вимираючі види. Південноамериканська країна посідає друге в світі місце за різноманітністю біологічних видів, поступаючись у цьому показнику лише сусідній Бразилії.