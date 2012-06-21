Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці 2018 року закінчився строк дії угоди про оренду дитячого танцювального майданчика, розташованого в центральній частині м. Умань. Проте орендар ніяк не хотів повертати майно й через суд намагався набути право власності на його частину. Реагуючи на порушення, прокурор звернувся до суду з позовом про повернення місту дитячого майданчика вартістю понад 40 млн. грн. Завдяки принциповій позиції прокуратури області суд повернув місту комунальне майно. Уманська міська рада запланувала реконструкцію приміщення, щоб надалі використовувати його для організації дозвілля дітей.
Органи прокуратури Черкащини постійно аналізують стан додержання вимог чинного законодавства при використанні нерухомого майна закладів освіти. Протягом 2019 року прокурори ініціювали повернення у державну та комунальну власність 11 приміщень, призначених для організації освітнього процесу та дозвілля дітей. За позовами прокурорів у користування закладів освіти та органів місцевого самоврядування нинішнього року вже повернуто 7 об’єктів нерухомості загальною вартістю 46,5 млн. грн.