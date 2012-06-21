Віднедавна на Сумщині побільшало на один туристичний об’єкт — у Конотопі на території музею авіації реставрували бункер часів Другої світової війни, який слугував фашистським загарбникам, зокрема Люфтваффе, під час окупації міста.
Свого часу він відігравав неабияку роль під час воєнних дій на території Сумщини на початку 1940-х, адже зведений за всіма правилами і вимогами до фортифікаційних споруд подібного штибу: тут облаштовано кімнату для представників командування, радіоточку, канцелярію, є запасна дизельна установка тощо. Завдяки ентузіастам бункер удалося відшукати і відновити, допомагала і місцева влада.
Тепер тут доволі широка експозиція, завдяки якій відвідувачі мають змогу дізнатися про особливості протистояння між радянськими й фашистськими військами. Власне, експозицію поділено на дві відповідні частини, аби туристи, гості міста й земляки мали уявлення про тодішні умови і побут солдатів.
Але це тільки початок відновлювальної роботи. У місті планують продовжити пошуки і з часом розширити експозиційні масштаби бункера, який уже став повноцінним і вагомим історичним об’єктом на туристичній мапі Сумщини. До речі, у Європі зберігся лише один такий бункер — оборони Кенігсберга, що підвищує цінність конотопського об’єкта.