Віднедавна на Сумщині побільшало на один туристичний об’єкт — у Конотопі на території музею авіації реставрували бункер часів Другої світової вій­ни, який слугував фашистським загарбникам, зокрема Люфтваффе, під час окупації міста.

Свого часу він відігравав неабияку роль під час воєнних дій на території Сумщини на початку 1940-х, адже зведений за всіма правилами і вимогами до фортифікаційних споруд подібного штибу: тут облаштовано кімнату для представників командування, радіоточку, канцелярію, є запасна дизельна установка тощо. Завдяки ентузіастам бункер удалося відшукати і відновити, допомагала і місцева влада.

Фото з сайту istpravda.com.ua

Тепер тут доволі широка експозиція, завдяки якій відвідувачі мають змогу дізнатися про особливості протистояння між радянськими й фашистськими військами. Власне, експозицію поділено на дві відповідні частини, аби туристи, гості міста й земляки мали уявлення про тодішні умови і побут солдатів.

Але це тільки початок відновлювальної роботи. У місті планують продовжити пошуки і з часом розширити експозиційні масштаби бункера, який уже став повноцінним і вагомим історичним об’єктом на туристичній мапі Сумщини. До речі, у Європі зберігся лише один такий бункер — оборони Кенігсберга, що підвищує цінність конотопського об’єкта.