Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Конотопського професійного аграрного ліцею на Сумщині запрацював багатофункціональний спортивний майданчик, який працюватиме цілорічно. Кожної пори року тут займатимуться любителі різних видів спорту – хокею, великого тенісу, ковзанярського тощо.
Перші відвідувачі майданчика вже встигли покататися на роликових ковзанах, а з настанням морозів перевзуються в зимові. Всі відзначають зручність і комфортність новобуду, облаштованого за кошти районного бюджету, державної субвенції, що передбачена на соціально-економічний розвиток територій, завдяки іншим джерелам фінансування.