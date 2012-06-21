Дорогоцінний мінерал розміром із два м'ячі для гольфу днями знайшли на шахті Letseng компанії Gem Diamonds Ltd. Коштовність стала п'ятим за величиною каменем з коли-небудь знайдених.
Алмазу присвоєно тип кольору D, а тип діаманта IIa, а це означає, що він має дуже мало атомів азоту або вони взагалі відсутні, і є одним з найдорожчих каменів. Шахта Letseng відома розміром і якістю алмазів, які вона виробляє, і має найвищу середню продажну ціну в світі. Gem продав 357-каратний камінь за 19,3 млн доларів в 2015 році, а в 2006 році знайшов 603-каратний «Лесото Обіцянка».
«Цей винятковий високоякісний алмаз є найбільшим, який знайшли наразі на шахті Letseng», – заявив головний виконавчий директор Кліффорд Елфік.
Компанія поки не визначилася з тим чи буде вона продавати алмаз і яка буде його вартість. Його значення буде визначатися розміром і якістю діамантів, які можна буде отримати з нього.