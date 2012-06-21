Дослідження, яке провели співробітники університету Саутгемптона, виявило фундаментальні особливості коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.
У ході тестів з'ясувалося, що оболонка у нього не така щільна, як у багатьох інших смертельних вірусів, зокрема у ВІЛ. Ця інформація про SARS-CoV-2 дуже допоможе вченим, які зараз розробляють вакцину, повідомляє phys.org.
За допомогою комп'ютерної моделі британські вчені дізналися, що вірус має велику кількість шипів, покритих цукрами (їх називають гліканами). Тобто коронавірус маскується, щоб непомітно проникати в клітини.
«Цей коронавірус схожий на вовка в овечій шкурі. Він діє за принципом «вражає і біжи», переходячи від однієї людини до іншої», - зазначили вчені.
Низька щільність глікана у SARS-CoV-2 означає, що у імунної системи залишається менше перешкод для нейтралізації вірусу за допомогою антитіл. «Це обнадіює», - впевнені автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»