Вивчивши спосіб проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в клітини, вчені з Китаю виявили слабке місце патогена. Відкриття дозволяє сподіватися на створення ефективних медичних препаратів, які допоможуть зупинити пандемію COVID-19.
SARS-CoV-2 проникає в клітини, зв'язуючись з поверхневим рецептором CD147. У процесі бере участь вірусний білок SP. Досліди в лабораторії показали, що меплазумаб – препарат з антитіл до рецептора CD147 – пригнічує поширення коронавірусу в клітинах. Зрозумівши, як вірус атакує клітини, вчені можуть створити ефективні противірусні ліки.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати парацетамол як засіб для придушення симптомів COVID-19. Ібупрофен, а також подібні до нього протизапальні препарати, застосовувати не слід, так як статистика показує, що вони можуть провокувати ускладнення коронавирусной інфекції.
Кількість тих, що заразилися коронавірусом наближається до 200 тисяч осіб, а кількість смертей – до 8 тисяч. Спалаху коронавірусу був привласнений статус пандемії, що передбачає введення найжорсткіших заходів для запобігання подальшому поширенню інфекції. Вчені з різних країн, тим часом, працюють над створенням вакцин, які почнуть тестуватися вже найближчим часом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»