Вчені з усього світу продовжують вивчати коронавірусну інфекцію. Результатами свіжого дослідження поділилися наукові співробітники Інститутів Товариства Макса Планка в Німеччині.

Справа в тому, що їм вдалося розкрити структуру різних компонентів SARS-CoV-2. За словами дослідників, це дозволяє виявити слабкі місця патогена, а також перспективні ліки для лікування COVID-19, пише Phys.org.

Фахівці детально вивчили S-білок-«шип», який бере участь у зв'язуванні коронавірусу з рецептором людських клітин ACE2, дозволяючи патогену зливатися з клітинною мембраною і вивільняти свій генетичний матеріал всередину. Оскільки S-білок розташований на поверхні оболонки вірусу, це робить його зручною мішенню для ліків і вакцин.

Вчені з'ясували, що «ніжка», за допомогою якого S-білок прикріплюється до поверхні вірусу, вкрай гнучка. Ця рухливість молекули, найімовірніше, потрібно для ефективного зв'язування з рецептором. Антитіла здатні розпізнавати верхню частину білка, але інші частини захищені від імунної системи залишками цукру.

Інша група дослідників вирішила зосередитися на механізмі реплікації вірусу в інфікованій клітині, який забезпечується ферментом РНК-полімерази. Відзначається, що противірусний препарат ремдесівір може блокувати активність ферменту, але, як з'ясували дослідники в новій роботі, у разі коронавірусу це дія короткочасна. Так, ремдесівір уповільнює реплікацію вірусу, однак повністю зупинити це він неї здатний.

Раніше слабке місце у коронавируса знайшли вчені з Університету штату Канзас (США). Вони протестували терапевтичний засіб проти COVID-19. Його відчули на лабораторних мишах і виявили, що вірус перестав розмножуватися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»