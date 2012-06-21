Вчені з Кіотського університету зафіксували величезний спалах на зірці AD Leonis. Він, за словами вчених, у двадцять разів сильніший за спалахи, які зазвичай відбуваються на Сонці.
Ця зірка знаходиться на відстані в 16 світлових років від Землі, що порівняно недалеко за астрономічними мірками. Явище вдалося виявити завдяки телескопу Сеймей, який розташований неподалік від Кіото. Всього за одну ніч було зафіксовано 12 спалахів, один з яких був дуже сильним. При цьому поверхневі температури цього червоного карлика нижчі, ніж на Сонці.
Такі «супер спалахи» відбуваються не часто. Але якщо говорити про Сонце, то коли вони трапляються, то призводять до сильних магнітних бурь. Вони теоретично можуть вивести з ладу технологічну інфраструктуру на нашій планеті. Тому, це одна з причин, по якій такі явища, що відбуваються на зірках, цікавлять вчених. За ним можна змоделювати, що буде відбуватися, якщо такий спалах станеться на Сонце.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»