Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Саме так відзначили День Незалежності в Костополі на Рівненщині. Почесними гостями свята, що пройшло в центрі міста, стали чотири подружні пари, які разом прожили півстоліття! Це сім’ї Соломків (с. Берестовець), Семенчуків (с.Золотолин), Довжаниць та Новаків із села Гута.
Під оплески гостей вони поділилися секретами подружнього життя довжиною в 50 років. Головний – терпіння та порозуміння, вміння поступатися та чути одне одного. Тут таки, на закріпленому на мольберті полотні, шановані родини поклали перші хрестики у вишитий гімн України. «Через рік полотно перетвориться на повноцінний вишитий гімн України. Адже до цієї гарної справи, яку ми задумали разом, долучаться сотні школярів району», – каже голова Костопільської РДА Олександр Середа.