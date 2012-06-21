Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На сесії Костянтинівської міської ради депутати серед інших важливих питань звернули увагу також на забезпечення житлом учасників Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також внутрішньо переміщених осіб. Вони вирішили делегувати департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації повноваження спочатку для підготовки і виготовлення кошторисної документації, а потім для проведення капітального ремонту квартир, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Костянтинівки і будуть запропоновані представникам згаданих категорій людей.
Досі у списку потенційного житла, на яке претендують учасники бойових дій піл час АТО чи ООС та біженці із окупованих проросійськими незаконними збройними формуваннями, визначено сім квартир у різних районах міста.