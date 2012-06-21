У Запорізькій області планують побудувати найбільшу в Європі наземну вітрову електростанцію (ВЕС). Її збудують на території Приазовського та Мелітопольського районів Запорізької області. Сумарна потужність вітрової електростанції – 500 МВт, – повідомляє Укрінформ.
«Інвестор проекту – компанія «Юрокейп Юкрейн». Загальний обсяг інвестицій – майже 700 мільйонів євро, з яких 300 мільйонів євро, згідно з нашими даними, уже зарезервовано для реалізації проекту з будівництва цієї ВЕС», – розповів начальник управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької ОДА Артур Бойко.
За його словами, більшу частину потужностей вітрової електростанції (350 МВт) побудують на території Гірсівської ОТГ Приазовського району Запорізької області.
Прогнозний термін реалізації проекту вітрової станції – 2019 рік. У розвиток інфраструктури Запоріжжя компанія «Юрокейп Юкрейн» спрямує 350 тисяч доларів.