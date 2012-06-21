Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині меморіал загиблим під час обстрілу міста 10 лютого 2015 року проросійськими незаконними збройними формуваннями із реактивної системи залпового вогню «Смерч» перенесли із центру – з вулиці Дворцова на територію дислокованої тут військової частини. Звісно, такі зміни супроводжуються неоднозначною реакцією жителів нинішнього адміністративного центру прифронтової Донецької області.
Тим часом за офіційною версією від міської ради, меморіал із промовистим написом-риторичним запитанням: «Скільки людей ще повинно загинути?» перенесли з ініціативи рекламного агентства «Мекс Адвертайзинг» через те, що пам’ятник раніше неодноразово пошкоджували невідомі зловмисники.
«Було звернення від власників інсталяції з проханням про її перенесення, оскільки вандали періодично її руйнували. З’явилося рішення перенести пам’ятник до військової частини, аби його зберегти», – підтвердила прес-секретар Краматорської міської ради Ольга Юрасова.
Цей меморіал у місті встановили у лютому 2018 року до чергової річниці трагедії: 10 лютого 2015-го під час ракетного обстрілу із РСЗВ «Смерч» загинули 17 людей (10 – військовослужбовці), а 64 потерпілих, серед яких і діти, отримали різноманітні поранення. За поширеною версією, бойовики проросійських незаконних збройних формувань, використовуючи потужну зброю із «воєнторгів», хотіли «накрити» аеродром, але великокаліберні снаряди впали також на вулиці й будинки приватного сектору та інших районів міста – навіть на центральній площі. Головна військова прокуратура кваліфікувала цей обстріл як терористичний акт.