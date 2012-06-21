Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жителі нинішнього адміністративного центру Донеччини Краматорська відтепер мають змогу записатися на прийом до лікаря онлайн – із допомогою домашнього комп’ютера чи мобільного телефону. Практику електронного запису запровадили у всіх амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.
«Записатися онлайн можна до всіх лікарів нашого Центру: сімейних, терапевтів, педіатрів, а також до невролога, дитячого невролога і дитячого окуліста. Проте такий спосіб доступний тільки для тих пацієнтів, які уклали декларації з лікарями і зареєстровані у сервісі», – уточнив головний лікар ЦПМСД №1 Олександр Власенко.
Електронний сервіс «Мій медкабінет» розроблений на платформі медичної інформаційної системи «ЕМСіМЕД», завдяки якій є можливість автоматизувати більшість відповідних процесів, які відбуваються у сучасних лікувальних закладах. А невдовзі тут запровадять також електронну карту пацієнта, де фіксуватиметься вся потрібна інформація. Також у недалекому майбутньому онлайн сервіс запису до лікаря стане доступним і для пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, який обслуговує мешканців Соцмістечка, адже зараз вже відбувається тестування всієї системи.