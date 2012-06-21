Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Починаючи з 3 квітня, користуватися автобусами, трамваями чи тролейбусами в Краматорську на Донеччині отримують можливість тільки пасажири з документом «Спеціальний квиток для проїзду в громадському транспорті». Також вони повинні мати при собі посвідчення особи та видані їм перепустки місцевих промислових та інших підприємств, що увійшли до списку об’єктів критичної інфраструктури міста.
А для медичних працівників підготували навіть особливу форму квитка, завдяки якому лікарі мають окремі переваги, бо заходять до салону громадського транспорту найпершими з усіх пасажирів.
Перевезення, як і раніше, відбувається на платній основі за існуючими тарифами. А зміни у вигляді окремих обмежень щодо пересування людей містом, як і обов’язкова вимога закривати у транспорті обличчя захисною маскою, введені для зменшення ризику розповсюдження коронавірусної інфекції.