У Краматорську Донецької області використовують різні можливості, шляхи і підходи, щоб надати типовому і трохи похмурому промисловому місту більш привабливого зовнішнього вигляду.
Наприклад, під час організованого фестивалю вуличного монументального мистецтва You Are East протягом місяця буде створено півтора десятка барвистих муралів — роботи закордонних художників, які прикрасять донедавна нічим не примітні житлові та інші будинки. Цікавий проєкт реалізують завдяки ініціативі та коштам місцевих меценатів.
Жителі міста вже встигли оцінити спільні зусилля учасників цієї програми. Адже найперший мурал можна побачити на одному з будинків на вулиці Марата. Саме тут італійський художник Фабіо Петані запропонував жителям і гостям Краматорська зображення гірського озера в сонячних променях. Ця робота, крім естетичного задоволення, також дає змогу людям, які не мають можливості подорожувати, ознайомитися із природою далеких країн. До речі, вулицю Марата митці вже назвали вулицею муралів, оскільки всі їхні роботи прикрашатимуть будинки саме тут. А всього до перспективного проєкту залучили дев’ять митців із Бельгії, Італії, Іспанії, США, Франції та, звісно, України.