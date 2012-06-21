Краснопільська ОТГ Сумської області належить до тих, де постійно вивчають найкращий європейський і світовий досвід, який потім запроваджують у різних сферах життєдіяльності місцевої громади.
Ось і зараз Сумський підрозділ центру розвитку місцевого самоврядування спільно з Краснопільською селищною радою розробляють проект зі створення громадського комунікативного центру (LOFT-центр), що діятиме на базі будинку культури.
За словами Краснопільського селищного голови Юрія Яремчука, буде створено заклад, що поєднуватиме традиційні форми роботи з інноваційними. Зокрема запрацюють кібер-хаб, інтерактивний музей, центр молодіжних ініціатив, а читальна зала стане сучасним бібліотечним простором для відпочинку та цікавого дозвілля дорослих і дітей.
До слова, фінансова підтримка культури і мистецтва в Краснопільській ОТГ завжди у пріоритеті.