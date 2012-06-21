Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Жорсткі карантинні заходи та тривога через стрімке поширення смертельно небезпечного вірусу стали причиною виникнення хвилі злочинності. Новітні шахраї експлуатують нові реалії життя в умовах пандемії.
Поліцейська служба ЄС провела комплексну оцінку цих правопорушень. Для того, щоб зрозуміти, яким чином пандемія впливає на внутрішню безпеку в державах-членах ЄС, Європол визначив причини, які створюють сприятливий ґрунт для здійснення злочинів. Серед них – високий попит на захисні засоби та фармацевтичну продукцію та зниження мобільності громадян. Окрім цього, страх перед хворобою зробив людей вразливими, а отже ними стало легше маніпулювати. А те, що громадяни, залишаючись вдома, почали набагато активніше використовувати електронні засоби комунікації, відкрило нові можливості для онлайн шахрайства.
Кіберполіція України попереджає:
За даними Європолу, кількість кібератак проти організацій та фізичних осіб за останній місяць стрімко зросла. Більшість роботодавців започаткувала практику дистанційної роботи шляхом з’єднань із системами своїх організацій. Через засоби електронної комунікації кіберзлочинці пропонують різні послуги, які є шкідливим спамом. Активізувалося поширення небезпечного для дітей контенту. Оскільки малеча більше часу проводить вдома за комп’ютером, а нагляд батьків за ними є недостатнім
Від початку пандемії різко зросли продажі підробних медичних та санітарно-гігієнічних виробів, засобів індивідуального захисту та афери з постачанням фармацевтичних виробів. Шахраї використовують дефіцит деяких товарів для того щоб за завищеною ціною продавати підробки – як в магазинах, так і через інтернет-сайти. З 3 по 10 березня правоохоронними органами ЄС було вилучено понад 34 тисячі підробних хірургічних масок. Європол також розслідував випадок, коли одна з європейських компаній переказала суму в 6,6 мільйона євро компанії в Сінгапурі за захисні гелі та маски. Проте ці товари до ЄС так і не надійшли.
Зловмисники адаптували й різні типи схем, пов’язаних із крадіжками. Зокрема, відомі афери, коли злочинець видає себе за представника органів державної влади. Шахраї отримують доступ до приватних помешкань і грабують довірливих громадян, видаючи себе за медичних працівників, які нібито роздають інформаційні матеріали чи засоби гігієни, або проводять тести на коронавірус.
Європол прогнозує, що карантинні заходи, запроваджені по всій Європі, не зупинять злочинність, а лише видозмінять її і закликає громадян бути пильними навіть на самоізоляції.