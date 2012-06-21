Упродовж минулої доби в Україні зареєстровано 525 нових випадків COVID-19, серед них 70 дітей, 49 медичних працівників. Було проведено 14210 тестів, з них 8477 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 114 осіб. Зафіксовано летальних випадків — 23. 357 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Волинській області — 101, Львівській області — 78, Києві — 57.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіла 28 381 людина, з них 2073 дітей, 5184 медичних працівників. Одужало 12769 осіб. Померло — 833 осіб.
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«Урядового кур’єра»