Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Градизькому лісництві, що в Кременчуцькому районі Полтавської області, лісівники разом із правоохоронцями затримали на гарячому місцевого браконьєра, який з метою особистого збагачення надумав в останні дні старого року незаконно зрубати в лісі й реалізувати аж 50 сосонок, яким по 5-7 років. Свій намір чолов’яга встиг здійснити тільки наполовину. Тобто, прибутку не отримав, але деревця зрубав. Тепер замість новорічних подарунків його чекає кримінальне провадження й чималий штраф, кожна незаконно зрубана сосонка обійдеться йому в 1008 гривень.
До речі, такий самий штраф загрожує й за незаконно придбане пухнасте деревце. Тому в поліції радять тим, які шукатимуть собі ялинку для святкування Нового року, не купувати її без спеціального маркування.