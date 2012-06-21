«Бачу, що у районі склалася добра традиція співпраці громадської організації ветеранів шахтарської праці із владою, то ж будемо ці напрацювання продовжувати»,— наголосив голова Кремінської РДА Олег Клименчуков під час зустрічі з активом міської організації ветеранів-шахтарів.
Говорили про відзначення Дня шахтаря цього року. І хоч копальні, що тут працювали, вже давно реструктуризовані, місцева організація ветеранів гірничої справи налічує багато людей. За свідченням міського голови Кремінної, через карантин у зв’язку із короновірусом наразі проводяться консультації щодо перенесення святкування Дня міста з липня на кінець серпня або початок вересня. Тож виходить, що відзначення професійного свята гірняків та день народження міста можливо співпадуть у часі.
Мабуть, таке свято вийде справді яскраве, радісне та включатиме вшанування людей, які важко працювали свого часу заради майбутнього усієї країни.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»