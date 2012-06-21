Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У рамках співпраці Кремінського району з проєктом Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) підписано двосторонній меморандум, у рамках якого вже розроблено «Профіль громади».
Як повідомляє Кремінська районна державна адміністрація, під час презентації, також обговорено проєкт «План екологічного і соціального менеджменту» разом із додатками до субпроєкту «Створення житлових умов для вимушено переміщених осіб в м. Кремінна».
Підсумком реалізації субпроєкту має стати реконструкція однієї з будівель міста та створення на цих площах 4-х квартир для медичних працівників з числа переселенців. Орієнтовна вартість робіт – 2 мільйони 200 тисяч гривень.
Варто нагадати, що у 2014 році саме Кремінщина стала однією з територій області, де нараховувалася найбільша кількість біженців.