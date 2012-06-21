Три тисячі вареників з картоплею за 31 хвилину — такий підсумок напруженої роботи хлопців з Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії». Смачний продукт передали на передову. А нагородою став офіційний документ від «Книги рекордів України», хороший настрій та концерт зірок української естради, які також долучилися до шляхетної справи.
«Більшість хлопців до цього дня ніколи не готували вареників. Ними пригощали, зазвичай, матусі та бабусі. Відверто кажучи, й сам уперше спробував, і позавчора ми усі тренувалися, бо майже ніхто з хлопців не знав, як їх ліпити. Та усім сподобалося», — зізнається перед встановленням рекорду начальник Кадетського корпусу Валерій Ємбаков.
Планувалося, що хлопці встановлять рекорд за одну годину 15 хвилин, та вони впоралися набагато швидше.
«Цей рекорд занесено до «Книги рекордів України» в категорію «Кулінарія» як масовий захід — благодійність. Йдеться про найбільшу кількість виготовлених вареників з картоплею. Попереднє досягнення було зафіксовано у Вінниці позаторік, тоді зліпили 2507 вареників із сиром», — прокоментував подію Ігор Підчібій, представник національного проекту «Книга рекордів України».
Та вперше в Кремінній не лише ліпили вареники, а й святкували замість запозиченої зрадянщеної Масляної — Колодій, за українськими традиціями. Тож після встановлення нового рекорду на хлопців чекали українські артисти: Анжеліка Рудницька, Ольга Нестеренко, Марія Кононова, Артем Полежака, Ірина Барамба та Олена Івановська. Творча група приїхала в рамках проекту «Український Схід», який реалізується вітчизняним Міністерством культури спільно з Луганською обласною держадміністрацією та волонтерами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»