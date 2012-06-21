Передостання п’ятниця грудня видалася насиченою на події для перших осіб держави. Тут і відзначення Дня енергетика, і 100-річчя заснування дипломатичної служби, і ще багато подій і справ, які слід залагодити до кінця року. До слова, візит очільника канадського зовнішньополітичного відомства збігся зі святкуванням дипломатичного ювілею, учасником якого стала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка перебувала з візитом в Україні.
У ці непрості часи з одного боку визвольної від російського ярма боротьби стоїть наша армія, а з іншого — українська дипломатія, яка обстоює інтереси України на міжнародній арені. І сама вона не переможе без потужної та патріотичної підтримки війська. Таку думку висловив Президент Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди ювілею. Адже, як і 100 років тому, перед нашою країною стоять ті самі виклики: боротьба за європе йськість, подолання дуже небезпечних маневрів навколо загравання з Росією, навколо умиротворення агресора, вимога єдності всіх демократичних сил.
«Наша сильна патріотична українська армія потребує потужного дипломатичного голосу правди. Робота, яку ми з вами буквально цілодобово проводимо, часто на вигляд — рутина. Більша її частина залишається не помітною для широкого загалу, але від цього вона не стає менш важливою», — звернувся Петро Порошенко до учасників зібрання.
І хоч війну, розв’язану проти нас Російською Федерацією, Україна ще не виграла, перемога неодмінно буде. «І недооцінки дипломатичного фронту Україна ніколи більше не допустить. Наші перемоги на цьому фронті беззаперечні, а підтримка України та її незалежності на міжнародній арені сьогодні безпрецедентна з точки зору історії і правди», — цитує УНІАН слова глави держави.
У цьому контексті він вважає за потрібне посилювати санкції проти Російської Федерації.
«Не існує кращого шляху до відновлення в Росії бодай якоїсь поваги до міжнародного права, ніж міжнародні санкції, замороження активів, заборона на відвідання цивілізованих країн тим, хто безпосередньо несе відповідальність за агресивну політику цієї держави, — переконаний Президент. — Саме цим шляхом треба йти й надалі, поступово розширюючи міжнародну коаліцію підтримки нашої держави і посилення санкцій не як форми відповідальності, а як форми мотивації запрошення до круглого столу для того, щоб припинити цю агресивну політику».
Бо найбільше підступний кремлівський режим боїться міжнародної єдності й солідарності, а також успішної демократичної України як складової світової політичної мапи. Тому наша інтеграція до Європейського Союзу й НАТО неодмінно поставить крапку в спробах Москви повернути Україну у російську сферу впливу.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»